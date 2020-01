Per scoprire quali sono le situazioni che più spaventano Luca e il suo equipaggio guardate la puntata nel player in alto ⬆️

"Dico sempre - sottolinea l'astronauta dell'Esa e nostro corrispondente dallo spazio - che quello che ci fa paura è l'ignoto. Le cose per cui siamo preparati non ci spaventano".

Di cosa hanno paura gli austronauti quando si trovano nello spazio? È questa la domanda a cui Luca Parmitano risponde nell'ultima puntata della nostra rubrica 'Ask our astronaut'.

Ask Our Astronaut | Luca Parmitano risponde: di cosa hanno paura gli astronauti?

