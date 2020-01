Spagna: record di pellegrini al Cammino di Santiago de Compostela

Nel 2019, quasi 20.000 pellegrini in più rispetto al 2018 hanno preso parte al Cammino di Santiago de Compostela.

Circa 350.000 persone sono arrivate nella cittadina galiziana, 190.000 hanno marciato sulla strada francese e più di 72.000 sul tratto portoghese.

"Faccio El Camino per risolvere alcuni dubbi, per sentire aria fresca - dice una giovane - Non ho un motivo specifico per farlo. L'ho iniziato a Sarria".

Nel corso del 2019 sono arrivati a Santiago di Compostela pellegrini di 179 paesi.

La via di peregrinazione è percorsa ininterrottamente fin dal nono secolo, epoca a cui risale la scoperta della tomba di San Giacomo il Maggiore. Santiago de Compostela è considerata la terza città santa per la cristianità dopo Gerusalemme e Roma.