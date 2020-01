Los Angeles: aereo in emergenza scarica carburante su una scuola

Era appena decollato da Los Angeles in direzione Shanghai quando un'avaria l'ha costretto a rientrare in aeroporto e a effettuare un atterraggio di emergenza. Il Comandante del volo Delta Airlines ha prima deciso di scaricare il carburante, finito su una scuola elementare a circa 20 chilometri dallo scalo.

Le autorità hanno riferito che 20 bambini e 6 adulti, che si trovavano nell'area ricreativa, sono in cura per una forte irritazione cutanea e un principio di intossicazione da fumi nocivi. Nessuno è in gravi condizioni.

Il carburante può essere scaricato, ma solo su aree designate e ad alta quota, secondo le regole dell'aviazione. La decisione sarebbe stata presain emergenza per ridurre il peso dell'aereo prima dell'atterraggio.