Negli ultimi giorni abbiamo cercato di descrivere la portata del disastro storico che ha colpito il sud-est dell'Australia. Abbiamo pubblicato dati, immagini, foto strazianti di koala e canguri, dichiarazioni di politici e di scienziati, video... Ma a volte non c'è niente di meglio di un'immagine, di una sola immagine per descrivere la portata di una catastrofe. Questa 📷 arriva dal @europeanspaceagency ed è stata scattata dal satellite Sentinel 2 della rete europea di osservazione Copernicus puntato sul New South Wales. Le aree marroni corrispondono a quelle andate in fumo. I roghi si vedono ad occhio nudo, mentre i pennacchi di fumo attraversano il Pacifico fino al Sud America. La foto copre un territorio di poco più di 150 chilometri da nord a sud, tra la baia di Callala a nord e la città di Tuross Head, all'incirca. Si tratta di incendi attivi al 31 dicembre. Da allora, le cose non sono migliorate molto. No comment, come diciamo qui ad #euronewsitaliano.