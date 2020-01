Incendi Australia: anche il mondo del tennis si mobilita

Tennisti uniti contro gli incendi che stanno devastando l'Australia. La star nazionale Nick Kyrgios ha lanciato su twitter un'iniziativa, alla vigilia della ATP Cup - al via il 3 gennaio a Brisbane - per devolvere fondi in aiuto delle persone colpite. "Devolverò 200 dollari per ogni ace che metterò a segno quest'estate", ha scritto su Twitter.

Alla raccolta fondi parteciperanno anche i colleghi Alex De Minaur e John Millman.

"Quello che sta succedendo è tragico, soprattutto a Canberra, la mia città natale, coperta da una coltre di fumo, il fumo più pericoloso del mondo in questo momento - ha detto Kyrgios durante una conferenza stampa circondato dai colleghi -, è molto triste. Ma sono sicuro che tutti questi ragazzi saranno felici di aiutare".

In Australia è corsa contro il tempo per spegnere gli incendi che da settembre hanno causato decine di morti, bruciato 5 milioni di ettari di boschi e distrutto oltre mille abitazioni. Impiegati anche militari e navi da guerra per portare i soccorsi nelle zone colpite.