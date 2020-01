Al termine del torneo, i giocatori hanno annunciato di aver donato 725.000 dollari al WWF Australia e a "Nature Recovery Fund" per ricostruire la natura e proteggere gli animali, feriti cosi pesantemente dagli incendi in corso nel sud-est del paese.

Sempre Djokovic protagonista, insieme a Viktor Troicki: battono la coppia spagnola Pablo Carreno Busta-Feliciano Lopez per 6-3 6-4. Ed è vittoria per la Serbia!

SYDNEY (AUSTRALIA ) - A Sydney, è Nole Djokovic (33 anni a marzo) a trascinare la Serbia al trionfo nella prima edizione della ATP Cup. Nella finale contro la Spagna: il numero 2 del mondo sconfitte il numero 1 Rafa Nadal (34 anni a giugno) per 6-2 7-6, poi - dopo il successo di Roberto Bautista Agut su Dušan Lajović - decide anche il doppio, con Nadal che rinuncia, lasciando via libera alla Serbia.

