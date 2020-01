I ministri degli Esteri dell'Unione hanno chiesto un cessate il fuoco in Libia e un allentamento della violenza. L'appello europeo arriva qualche giorno dopo quello di Turchia e Russia, che si stanno spartendo il territorio libico nei fatti. In questo caso l'appello è andato inascoltato.

Così il capo della diplomazia europea Jospe Borrell ha dichiarato: "Chiediamo all'Iran di rispettare senza indugio l'accordo sul nucleare, i ministri mi hanno dato un forte mandato per compiere sforzi diplomatici con tutte le parti, incluso l'Iran, per contribuire alla de-escalation nella regione, sostenere il dialogo politico e promuovere soluzioni politiche regionali ".

Anche per questo nelle ultime ore l'Unione ha intensificato la sua attività diplomatica nel tentativo di mantenere in vita l'accordo nucleare con Teheran e fa di tutto perché la coalizione a guida americana di stanza in Iraq continui a operare.

