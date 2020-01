Aereo ucraino: secondo gli Usa sarebbe stato abbattuto per sbaglio da un missile iraniano

Le 176 persone a bordo del Boeing della Ukraine Airlines, che si è schiantato mercoledì a Teheran, sono morte per sbaglio. Secondo l'intelligence americana, l'aereo - decollato dall'aeroporto della Capitale iraniana e diretto a Kiev - sarebbe stato abbattuto da un missile iraniano di fabbricazione russa, noto come Gauntlet presso la Nato.

In via non ufficiale i funzionari del Pentagono e dei servizi segreti hanno dunque escluso l'ipotesi avaria, ma rafforzano la pista dell'errore nel lancio dei missili contro le basi americane, seguito all'uccisione del generale iraniano Soleimani.

Dall'inchiesta iraniana sull'incidente era invece emerso che il velivolo stava rientrando nell'aeroporto di partenza a causa di un "problema tecnico".

Anche la Cbs rilancia la tesi del missile: le fonti citate dal canale news sostengono che l'intelligence americana avrebbe rilevato i segnali di due missili, lanciati dagli iraniani e seguiti immediatamente dopo da un'esplosione. Non c'è però un avallo ufficiale alla notizia: nessuna conferma è arrivata dal Consiglio di sicurezza nazionale o dal Dipartimento di Stato.

Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, ha poi dichiarato sulle pagine social che è in corso un'inchiesta per capire se l'ipotesi avanzata dall'intelligence americana abbia dei riscontri.