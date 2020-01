Euronews Sera | TG europeo, edizione di lunedì 6 gennaio 2020

Apriamo il nostro telegiornale con la tensione sempre più elevata in Medio Oriente. Si sono tenuti a Teheran i funerali di Quessem Soleimani, durante i quali la figlia ha gridato vendetta. E se ora la guerra tra Usa e Iran si spostasse sullo Stretto di Hormuz?

Spostiamoci in Libia, dove sono arrivati i primi soldati turchi. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha precisato: li abbiamo inviati per cercare una tregua.

La storia di Alvin Berisha, il bambino portato in Siria dalla madre, tornato in Italia dopo una lunga lotta del padre.

Continua a bruciare l'Australia. Il governo: "Siamo pronti a pagare qualsiasi cifra per combattere gli incendi". Intanto down undersi lotta per salvare i koala, specie a rischio estinzione.

Chiudiamo con i Golden Globe, anticamera degli Oscar. Trionfo per Tarantino e Mendes, deluso Scorsese.