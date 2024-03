Salgono a otto gli uomini in custodia cautelare per il presunto coinvolgimento nell'attacco alla sala da concerto di Mosca di venerdì scorso. L'ultimo arrestato è un uomo originario del Kirghizistan che ha affittato un appartamento a uno dei presunti esecutori materiali dell'attentato

PUBBLICITÀ

Martedì le autorità giudiziarie russe hanno ordinato la custodia cautelare per un uomo originario del Kirghizistan sospettato di essere coinvolto nell'attentato di venerdì scorso in una sala da concerto di Mosca.

Alisher Kasimov, questo il suo nome, è un cittadino russo e ha quattro figli. È accusato di aver affittato un appartamento a uno dei quattro uomini tagiki che si presume abbiano compiuto materialmente l'attacco.

L'uomo è stato condotto in aula piegato a metà e ammanettato come gli altri sospettati, ma non presentava segni visibili di ferite. Kasimov si è difeso dicendo di essere all'oscuro dell'identità del suo affittuario o di cosa stesse progettando.

Mosca ha anche inviato i suoi investigatori in Tagikistan per interrogare le famiglie dei quattro presunti attentatori.

I sospettati ora in custodia cautelare perché accusati di aver partecipato a vario titolo all'attacco sono otto. Altri tre uomini sono in stato di fermo perché sospettati di complicità.Alexander Bortnikov, il direttore dei servizi di sicurezza russi (Fsb),ha dichiarato che il cerchio dei complici potrebbe allargarsi.

Le pesanti accuse all'Ucraina e all'Occidente del direttore dell'Fsb

Bortnikov ha ribadito la posizione del Cremlino, sostenendo che l'attacco è stato eseguito dai radicali islamici ma che gli "ultimi sviluppi" indicano chiaramente la partecipazione di Ucraina, Stati Uniti e Gran Bretagna, che avevano bisogno dell'attacco per "seminare il panico" in Russia.

È noto, dice Bortnikov, che i servizi ucraini "addestrano militanti in Medio Oriente" e che hanno un "collegamento diretto" con l'attentato. "Riteniamo che l'azione sia stata preparata dagli stessi islamisti radicali ma sia stata, ovviamente, facilitata dai servizi speciali occidentali", ha dichiarato il direttore dell'Fsb, che si è spinto a dire che gli attentatori si stavano dirigendo in Ucraina dove sarebbero stati "accolti come eroi".

Completate le operazioni di soccorso

Intanto le squadre di soccorso del ministero russo per le Situazioni di emergenza hanno completato le loro operazioni alla Crocus city hall. I soccorritori, riporta l'ufficio stampa ministeriale, hanno smantellato e rimosso più di 900 metri cubi di macerie.

Secondo il Comitato Investigativo sono morte 139 persone, quaranta delle quali per ferite da arma da fuoco e 45 per l'incendio appiccato dagli attentatori. Le persone rimaste ferite sono 182, diverse ancora in gravi condizioni.