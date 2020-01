SuperEnduro: in Germania dominio KTM

Nella prima gara, il veterano del SuperEnduro in sella alla KTM si è messo alle spalle i rivali Husqvarna. In Gara 2, con il suo formato 'reverse grid', è stato ancora una volta Blazusiak a condurre i giochi dopo un tamponamento alla prima curva che ha coinvolto Gomez e Walker.

L'americano non si è accontentato di dominare la serata e ha conquistato tutte e tre le vittorie in moto portando il suo vantaggio a quindici punti sul secondo.

