Nuove manifestazioni in Francia

Ennesimo sabato di proteste in tutta la Francia. Anche l'ultimo fine settimana dell'anno è stato caratterizzato dalle agitazioni contro la riforma delle pensioni, arrivate al 24esimo giorno consecutivo, con un corteo che a Parigi ha visto sfilare decine di migliaia di persone dalla Gare du Nord a Place du Chatelet.

Sempre nella capitale è andato in scena il 59esimo sabato di manifestazione per i gilet gialli. Si segnalano gli ormai consueti disagi per chi deve viaggiare con 6 treni dell'alta velocità su 10 in funzione. Solo 3 su 10 sono invece attivi nelle linee interurbane e regionali.

Per quanto riguarda la metropolitana parigina sono solo 2 linee su 14, quelle automatiche, a funzionare regolarmente. A questo si aggiunge il traffico sulle autostrade che sarà ancora più congestionato del solito a causa delle partenze per le vacanze di fine anno.

Intanto i commercianti parigini denunciano perdite negli utili fino al 50%. A 3 giorni dalla fine del 2019 non si vede ancora la luce alla fine del tunnel delle proteste.