Libia: raid aerei su Zawiya, Tripoli in pressing sulla Tunisia

Un secondo colloquio Conte lo ha avuto poi con il presidente egiziano al-Sisi , uno degli alleati storici di haftar, che ha ribadito come l'Egitto "voglia stabilità e sicurezza per la Libia".

Secondo quanto riportato da alcuni media nord-africani , il feldmaresciallo avrebbe dato disposizioni ai suoi comandi militari perché accelerino le operazioni per controllare i punti di passaggio frontalieri con la Tunisia, tra Ras Jedir e Dhehiba : la motivazione addotta è sempre la stessa, ossia contrastare quella che - secondo Haftar - in Tunisia potrebbe diventare una retroguardia dei Jihadisti libici, con la complicità dei Fratelli Musulmani.

Si fa sempre più insistente, dunque, il pressing per un intervento degli stati confinanti, oltre che di Ankara, circostanza questa che - nonostante le smentite del neo-presidente tunisino Saied, che anche oggi è tornato a ribadire di non volersi schierare - ad Haftar non piace affatto.

"Abbiamo il diritto di difendere Tripoli - ha dichiarato ai giornalisti - e chiederemo ufficialmente al governo turco il suo sostegno militare. Stiamo aspettando la conferenza di Berlino come abbiamo aspettato la conferenza di Ghadames. Ma vediamo che in pratica è difficile discutere perché c'è una persona di nome Haftar che rifiuterà qualsiasi conferenza, perché riconosce solo la forza e la presa del potere con la forza".

E proprio nelle stesse ore Fathi Bashagha , ministro degli interni del Governo libico di unità nazionale sotto attacco dalle forze di Haftar, era in visita a Tunisi, dove - ad appena un giorno dal viaggio non annunciato del presidente Turco Erdogan - ha ribadito la necessità di un fronte compatto contro l'aggressione dalla Cirenaica.

Non accenna a fermarsi in libia l'offesiva del feldmaresciallo Khalifa Haftar .

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.