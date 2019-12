Russia: murales illegali di arte sacra

C'è qualcuno che porta Dio letteralmente in strada, anzi sui muri. Lo fa clandestinamente con una bomboletta spray. Sono gli artisti del collettivo After Icon. Hanno iniziato a fare dei murales con l'arte cristiana quattro anni fa nel Donbass, dove la guerra tra Kiev e le milizie sostenute dalla Russia infuriava. Vogliono avvicinare la gente alla chiesa ortodossa russa. Le immagini che vedete arrivano da Mosca.

Aleksandr Tsypko artista di After Icon

Spero che guardando questi dipinti a qualcuno scatti qualcosa in testa e gli venga voglia di andare in un tempio e avvicinarsi a Dio. Questa sarebbe una bella vittoria Aleksandr Tsypko artista After icon

Anche se la chiesa ufficiale non ha preso posizione molti simpatizzano per questi ragazzi. "Penso che non dovremmo fermarli - dice l'arciprete Leonid Kalinin, Presidente del Consiglio di esperti per la cultura, l'architettura e il restauro della Chiesa - perché hanno il desiderio di esprimere in qualche modo la loro fede e vogliono che queste immagini sacre vengano viste da molte persone, non nello spazio chiuso del tempio, ma fuori andando incontro alla gente".

I murales a volte durano solo pochi giorni perché vengono cancellati dai servizi municipali, ma questo dipinto della Vergine Maria è rimasto intatto.

Murale della Vergine Maria in centro a Mosca fermo immagine video Ap

Vogliamo che questi dipinti siano come dei segnali stradali che indicano la via per arrivare a Cristo Anton Belikov artista e curatore del progetto After Icon

Gli artisti di After Icon portano le loro opere anche nelle chiese abbandonate.