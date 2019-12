Dopo l'assoluzione nel processo di primo grado conclusosi a febbraio, c irca 20 ong avevano scritto alla Commissione europea e al Consiglio d'Europa per chiedergli di "ricordare alla Romania le sue responsabilità" nel campo della tratta di esseri umani.

Stando all'accusa un gruppo di minori di una comunità rom locale, di età compresa tra i 7 e i 15 anni , era stato costretto ad andare in Gran Bretagna per guadagnare denaro con l'accattonaggio e il furto.

Un pubblico ministero ha detto all'Afp di essere rimasto sorpreso dalla sentenza e ha parlato di "negazione della realtà" da parte dei giudici, che non hanno motivato la loro decisione e hanno trasformato le prove in "finzione".

In Romania la decisione di un tribunale di confermare nel processo di appello le assoluzioni di una banda accusata di traffico di minori in tutta Europa ha scatenato le proteste di attivisti e gruppi per la difesa dei minori.

