Francia: ancora proteste per la riforma delle pensioni

Continua la protesta in Francia contro la riforma delle pensioni. Le prime immagini che vedete nel video sono di lunedì mattina quando per 20 minuti i manifestanti hanno bloccato la metro alla fermata Gare de Lyon della linea 1, una delle poche a funzionare, in questi giorni di proteste, perché automatica. La manifestazione poi è proseguita all'esterno sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine.

19 giorni, tanti sono quelli dall'inizio delle manifestazioni contro la riforma che vuole eliminare i regimi speciali pensionistici.

L'adesione agli scioperi è in calo tra i lavoratori delle ferrovie. Lunedì 23 dicembre si registra un tasso del 9,2 percento, poca cosa rispetto al 55 percento del primo giorno. Ma la metà dei conducenti è ancora sul piede di guerra per cui partire sotto Natale e il weekend successivo rimane un'incognita (per informazioni sui treni in Francia visitate il sito www.sncf.fr).

Tra i passeggeri non tutti sono comprensivi. "Praticamente sto due ore ogni giorno ad aspettare un mezzo - dice un signore - Ma capisco, ci sono persone che stanno difendendo i loro diritti". "Ci sono sempre scioperi, non è la prima volta - dice un altro passeggero impaziente - C'erano anche l'anno scorso e quelli precedenti. Penso che ci siano altri modi per andare avanti senza penalizzare tutti".

La settimana scorsa i negoziati tra governo e sindacati non hanno trovato una soluzione. Da una parte l'esecutivo si vuole mostrare aperto alla discussione, senza stravolgere le nuove regole. I sindacati invece vogliono un addolcimento o addirittura la cancellazione tout court della riforma.