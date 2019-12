Cultura: 2019 tra le capitali europee e Tina Turner

Il 2019 è iniziato con fascino e fuochi d'artificio nelle due capitali europee della cultura dell'anno: Plovdiv e Matera, due città con un ricco patrimonio culturale.

Plovdiv, seconda città più grande della Bulgaria, ha alle spalle 8000 anni di storia con influenze di Traci, Celti, Romani e Turchi Ottomani.

Quella dell'Italia meridionale invece è una delle città abitate più antiche al mondo: la gente ci vive dal Neolitico, X secolo a.C.

Alla morte di Karl Lagerfeld, avvenuta in febbraio, la moda e la cultura hanno perso un grande ispiratore: l'iconico stilista, artista, fotografo e caricaturista tedesco è stato direttore creativo della casa di moda francese Chanel per quasi 40 anni, oltre che del marchio italiano Fendi.

Lagerfeld è morto all'età di 85 anni.

La caduta del Muro di Berlino nel 1989 ha cambiato il mondo per sempre: per celebrare il 30esimo anniversario di questo incredibile momento, numerose mostre in Europa sviluppano la storia della guerra fredda, la cultura dei graffiti (iniziata in Europa proprio sul Muro) e attraverso la realtà virtuale si può scoprire come Berlino sia cambiata nel corso degli anni.

Una nube scura piomba sul cielo dell'opera: Plácido Domingo è accusato da oltre 20 donne di molestie sessuali.

Il tenore spagnolo ha affermato che la situazione rappresenta "un incubo", negando qualsiasi coinvolgimento: Domingo si è dimesso da direttore generale della Los Angeles Opera e ritirato da tutte le apparizioni future con la Metropolitan Opera di New York.

Il 2019 segna anche il 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci: l'Europa celebra la vita e l'opera dell'artista rinascimentale italiano con mostre ed eventi.

Anche la sua più famosa opera d'arte, la Gioconda, torna al Museo del Louvre dopo dieci mesi di restauro.

Il premio Nobel per la letteratura per lo scrittore austriaco Peter Handke scatena non poche polemiche: la sua negazione delle atrocità serbe durante la guerra nell'ex Jugoslavia e la decisione di partecipare al funerale del criminale di guerra Slobodan Milosević è ampiamente criticata a livello internazionale.

Nel 2018, il premio Nobel per la letteratura fu sospeso, a causa di uno scandalo sessuale legato ad un membro dell'Accademia svedese.

Stavolta, invece, è la poetessa polacca Olga Tokarczuk ad essere insignita del prestigioso riconoscimento.

La Biennale di Venezia caratterizza le opere di 79 artisti invitati e 90 padiglioni nazionali nelle mostre principali: “May You Live in Interesting Times”, è il titolo della 58esima edizione, che tuttavia a causa di un'eccezionale ondata di maltempo ed acqua alta chiude i battenti con una settimana di anticipo.

Circa 600.000 i visitatori presenti alle mostre, il 32%in più rispetto all'edizione 2017.

Il musicista e scrittore americano Irving Burgie era considerato il 're del Calypso', genere musicale della cultura afroamericana caraibica, ampiamente noto per aver scritto la canzone "Banana Boat Song", poi nota a livello internazionale quando Harry Belafonte ne pubblicò una versione negli anni '50.

Burgie, che scritto anche l'inno nazionale delle isole Barbados, è morto a 95 anni.

Tina Turner compie 80 anni: diventata famosa all'inizio degli anni '60 con l'allora marito Ike Turner, inizia una carriera da solista dopo il divorzio e ad oggi ha venduto oltre 200 milioni di dischi in tutto il mondo.

Un musical sulla sua vita celebra l'enorme successo a Broadway, Londra ed Amburgo.