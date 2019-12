Euronews Sera | TG europeo, edizione di mercoledì 18 dicembre 2019

Il premio Sakharov per la libertà di pensiero è stato assegnato quest'anno all'economista e intellettuale uiguro, Ilham Tohti, condannato all'ergastolo in Cina per separatismo. Il Parlamento europeo, che promuove il riconoscimento, chiede la sua immediata liberazione.

I ministri europei hanno raggiunto un'intesa sui limiti di pesca a cui gli Stati devono attenersi. L'obiettivo è quello di conciliare la tutela degli ecosistemi marini e quindi la sostenibilità ambientale con quella ecomica. Ma per le organizzazioni ambientaliste, l'accordo non è sufficiente.

