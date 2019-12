Sorteggio agrodolce per le italiane, in vista degli ottavi di Champions League. Se l'urna di Nyon è stata abbastanza clemente con Juventus e Atalanta, che hanno pescato rispettivamente l'Olympique Lione e il Valencia, non si può dire lo stesso del Napoli. Gli uomini del neoarrivato in panchina Gennaro Gattuso se la vedranno con il temuto Barcellona di Lionel Messi, fresco da sesto Pallone d'Oro.

Il Napoli giocherà l'andata al San Paolo, il 25 febbraio e il ritorno al Camp Nou, il 18 marzo. Gli uomini di Sarri scenderanno in campo a Lione il 26 febbraio e all'Allianz il 17 marzo, mentre l'Atalanta sfiderà il Valencia a San Siro il 19 febbraio, e il 10 marzo al Mestalla.

Le altre gare degli ottavi saranno invece Borussia Dortmund-Psg, Real Madrid- Manchester City, Atletico Madrid-Liverpool, Chelsea-Bayern Monaco e Tottenham-Lipsia.

Bene Inter e Roma in Europa League

Per quanto riguarda invece l'Europa League, la sorellina della più quotata Champions, l'Inter di Antonio conte ai sedicesimi di finale dovrà avere la meglio sui bulgari del Ludogorets. La Roma affronterà i belgi infine i belgi del Gent.