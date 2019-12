Timisoara ricorda la rivoluzione del 1989

Sempre Timisoara tornerà sulle bocche di tutti il 22 dicembre 1989 quando degli sconosciuti, dai tetti dei palazzi, spareranno sulla folla radunatasi per festeggiare la libertà. Sarà una strage, che non fermerà la rivoluzione, che ha rovesciato il comunismo nel paese.

Un ragazzo aggiunge: "Credo sia molto importante ricordare qualcosa di fondamentale per noi e per la storia della città. È qui che è cominciata la rivoluzione".

A Timisoara, in Romania, si è tenuta lla marcia della libertà. La manifestazione era dedicata ai martiri della rivoluzione contro il dittatore comunista Nicolae Ceasescu. Quella di Timisoara è una storia che merita di essere raccontata. 30 anni fa, mentre l'intera Romania si sollevava contro Ceausescu, per un certo periodo si conobbero solo gli eventi sanguinosi di Timisoara quando l'esercito mandò i blindati contro i manifestanti.

