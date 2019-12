Cosa manca per raggiungere un accordo alla Cop25 di Madrid

"Non possiamo dire al mondo che limitiamo le nostre ambizioni nella lotta contro il cambiamento climatico" chiosa lapidario il nuovo commissario europeo per l'accordo ambientale, l'olandese Frans Timmermans.

Per il momento solo ottanta nazioni hanno presentato degli impegni chiari, ma non rappresentano che il 10 per cento delle emissioni totali.

"questa è la COP25, è un impulso ad agire, e non c'è azione se non c'è ambizione. Perciò dobbiamo trovare un consenso"

Alla conferenza Onu sul clima, Cop25, di Madrid, l'unico raffreddamento riguarda le ambizioni. I delegati tentano il tutto per tutto per raggiungere un accordo, ma le posizioni di molti paesi restano diametralmente opposte, nonostante la maratona negoziale col favore delle tenebre.

