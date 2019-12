Addio ad Anna Karina, l'attrice della Nouvelle Vague

Era la donna angelicata ma sensuale, una bellezza stilnovista divenuta icona della Nouvelle Vague: l'attrice Anna Karina è morta all'età di 79 anni per un tumore. Era entrata nella hall of fame del cinema francese grazie all'aura che l'aveva portata alla corte di Godard, pigmalione prima e marito poi della giovanissima artista, volto etereo degli anni 60 un po' engagé, capace di mettere insieme Céline e le passerelle di Coco Chanel. Proprio Chanel aveva riconosciuto in Anna Karina l'impronta di uno stile che non sarebbe passato di moda. Come i film che l'hanno consacrata musa di Godard e protagonista con Luchino Visconti, Zurlini, Fassbinder.

Nel tweet dell'agenzia France-Presse: "L'attrice Anna Karina, meglio conosciuta per i suoi ruoli nei film di Jean-Luc Godard, è morta sabato a Parigi di cancro all'età di 79 anni, ha annunciato il suo agente al #AFP".

Ma chi era Anna Karina? Nata a Copenaghen il 22 settembre 1940, Hanne Karin Blarke Bayer si era trasferita a Parigi da giovane per intraprendere la carriera di modella. Il nome d’arte Anna Karina le era stato dato da Coco Chanel per le campagne pubblicitarie. Nelle prime uscite pubbliche l'artista era stata notata da Godard, che l’aveva fatta esordire sul grande schermo. Da questo momento in poi, Anna Karina divenne la musa della Nouvelle Vague, prima di farsi conoscere anche in ambito internazionale prendendo parte alla produzione diretta da Luchino Visconti, Lo Straniero, insieme a Marcello Mastroianni. Nel curriculum sono presenti anche esperienze da regista che le hanno permesso di ottenere grande successo.

A dare la notizia della scomparsa dell'attrice il suo entourage: la bellezza, con lei, ha salvato uno spicchio di mondo.

