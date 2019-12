Una volta che la Camera avrà approvato il documento con i capi d'accusa - una formalità vista la maggioranza democratica - potrà prendere il via il processo vero e proprio, che si terrà in Senato probabilmente a inizio gennaio . Qui la maggioranza repubblicana dovrebbe mettere Trump al riparo da brutte sorprese.

Il presidente americano è accusato di avere esercitato pressioni indebite sul suo omologo ucraino, Volodymir Zelensky affinché aprisse un'indagine sul figlio di Joe Biden , suo possibile avversario alle elezioni presidenziali del 2020, in modo da ottenere materiale con cui metterlo in difficoltà. Trump, stando ai democratici che controllano la Camera, avrebbe poi tentato di ostacolare le indagini rifiutandosi di collaborare.

