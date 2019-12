Unione Europea: Dal Green Deal benefici per i cittadini

La Commissione europea sta definendo i dettagli del Green Deal, un programma di azione per il clima che verrà presentato la prossima settimana.

Dopo aver presieduto il collegio dei commissari per la prima volta, Ursula von der Leyen ha annunciato alcune novità dell'accordo.

"Voglio informarvi che stiamo lavorando per un obiettivo ambizioso con 100 miliardi di euro di finanziamenti nel quadro del meccanismo transitorio insieme alla Banca europea per gli investimenti nel periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale" ha dichiarato Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea.

Bruxelles vuole raggiungere obiettivi di neutralità del carbonio che siano vincolanti per gli stati. Mira anche a coinvolgere i cittadini.

Parte del Green Deal è il sostegno al finanziamento del rinnovamento di vecchi edifici, isolamento termico, sistemi di riscaldamento.

"Rinnovando gli edifici le persone avranno delle riduzioni sulle bollette energetiche; si pagherà meno per l'elettricità e ci sarà anche più riscaldamento; Ci saranno maggiori opportunità di impiego; Avremo bisogno di personale specializzato, tecnici anche per eseguire le ristrutturazioni. Questo è un esempio di come avvicinare i cittadini, si generano benefici per le persone e sarà positivo anche per il clima e l'ambiente " ha spiegato Ester Asin, direttrice di WWF Europa.

Provvedimenti necessari visto che l'Agenzia ambientale dell'Unione ha avvertito che l'Europa sta seguendo la strada sbagliata nella politica climatica e deve agire immediatamente per evitare cambiamenti irreversibili.