Iraq: le ragioni dell'ira

Così il primo ottobre di quest'anno la scintilla che accende il fuoco delle manifestazioni iniziate in piazza Taharir a Baghdad, è il declassamento di un alto ufficiale dell'antiterrorismo noto in patria: Abdul-Wahab al-Saadi veterano della campagna di liberazione contro l'ISIS su pressione di politici filo-iraniani. Per la gente, soprattutto i tanti giovani, è troppo.

Gli iracheni, stanchi della corruzione, del caro vita, fiaccati da una disoccupazione giovanile al 25 %, chiedono riforme che non arrivano . E tutto vogliono tranne che essere commissariati dall'Iran, considerato complice del governo per i mali del Paese.

La rivolta in Iraq di cui in questi giorni vi proponiamo il racconto ha radici profonde, senza la pretesa di essere esaustivi possiamo ritrovarle nella tormentata storia recente del Paese. Una storia di guerra.

