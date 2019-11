L'esodo degli sfollati di Marawi: la storia di Anidah

"Non sappiamo se e quando riceveremo un'abitazione permanente - conclude Anidah - perché abbiamo sentito che non ci sono più case a disposizione per gli sfollati. Quindi potremmo essere obbligati a restare qui".

"Vivevamo nel cosiddetto 'ground zero' (l'area del centro storico più colpita dai bombardamenti, nda) e avevamo un Internet café che era la fonte dellle nostre entrate. Sono nata a ground zero, ci sono cresciuta. È lì che mi sono sposata e ho avuto i miei figli. Pensavamo che dopo pochi giorni il conflitto si sarebbe fermato, ma quando abbiamo sentito gli aerei bombardare le case, abbiamo deciso di andarcene".

Anidah vive in un rifugio nel sito temporaneo di Boganga, a Mindanao. Pochi metri quadrati per una famiglia di nove persone

