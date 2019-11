Terremoto Albania: Squadra di soccorso di 200 uomini inviata dall'Italia

Intanto continuano gli scavi alla ricerca di eventuali dispersi. Aiuti sono arrivati da tutta Europa. Solo dall'Italia hanno raggiunto Durazzo oltre 200 uomini tra squadre di ricerca dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, unità cinofile e personale medico. La Farnesina sta monitorando la situazione per individuare gli italiani residenti in Albania che vinono nella zona del terremoto. Nessuno sarebbe rimasto coinvolto.

E' proprio durante la visita nei luoghi del terremoto in Albania del presidente del Kosovo Hashim Thaci che una nuova forte scossa di assestamento mette tutti in allarme. "Sono qui per dare sostegno e le mie condoglianze alle persone e alle istituzioni albanesi e alle vittime", ha detto successivamente ai giornalisti presenti.

