Dalle acque reflue recuperare oro e argento. Ecco come

"In natura questi metalli- spiega Natacha Brion - sono quasi esauriti per questo la ricerca si sta indirizzando a trovare il modo per riciclarli ".

La ricercatrice Natacha Brion, Vrije Universiteit Brussel, è impegnata in un progetto che coinvolge 3 università e che durerà 6 anni, in questa prima fase, appena qualche mese, gli scienzieti hanno potuto fare rilievi interessanti.

Nessuno se n'è mai accorto ma c'è una vera miniera d'oro nelle acque reflue e a Bruxelles, una squadra di scienziati è impegnata a ricavare micro pepite di oro e argento, non visibili a occhio nudo. Vediamo insieme come.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.