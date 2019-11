Maltempo: crolla un viadotto in Liguria, due morti in Francia

Ad eccezione della Torino-Milano, oltre alla A6 teatro del crollo, a essere interrotte sono state la A5 Torino-Aosta: a Quincinetto è stato disposto il divieto di ingresso dei mezzi pesanti provenienti da Francia, Svizzera e Piemonte in Valle d'Aosta e il traffico deviato. Ferma anche la A21 Torino Piacenza (dove una voragine di una decina di metri si è aperta nella serata di domenica). Forti disagi sono stati rilevati anche in Calabria e Campania. A Reggio Calabria le scuole lunedì restano chiuse.

Nelle ultime ore 4 invece le vittime provocate dalle forti pioggi in Costa Azzurra e molte strade sono rimaste interrotte così come il traffico ferroviario fino al confine italiano.

Il punto sui danni provocati in Francia dal maltempo degli ultimi giorni in una foto-gallery di FranceInfo

Vittime e dispersi nella Francia meridionale, crolli ed esondazioni in Liguria e in altre aree dello stivale. Frontiere che si sciolgono, nella comune devastazione prodotta dal maltempo degli ultimi giorni.

