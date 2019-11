Altri morti e feriti in Colombia durante il coprifuoco imposto da Duque

Il dipartimento di Cauca, il cui capoluogo è Popayán, uno dei 32 dipartimenti che compongono la Colombia, teatro dell'attentato contro la stazione di polizia, è immerso poi da tempo in una spirale di violenza generata da controversie territoriali di diversi gruppi fuorilegge, come i dissidenti della guerriglia sciolta delle FARC , la guerriglia dell'Esercito di liberazione nazionale (ELN) e i cartelli dei narcos messicani. Le ragioni di quest'attentato potrebbero essere dunque diverse e non collegabili con quelle che invece hanno visto produrre altrettanti morti a Bogità durante le manifestazioni.

Violenze e caos, dunque, nonostante il coprifuoco imposto dal presidente Iván Duque che lo aveva indetto a partire dalle 20 di venerdì, d'accordo con il sindaco di Bogotà, Enrique Peñalosa, per quanto riguarda la capitale, ed esteso ad altre località come Kennedy, Ciudad Bolívar e Bosa.

Non si placano le proteste di centinaia di migliaia di colombiani a Bogotà dopo i morti di giovedì e, secondo quanto afferma l'agenzia EFE, almeno tre poliziotti sono stati uccisi e sette feriti nel corso delle ultime ore, dopo alcune esplosioni avvenute contro una stazione di polizia nel dipartimento di Cauca a Santander de Quilichao. Un attenato in piena regola.

