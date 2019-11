BOGOTÀ (COLOMBIA) - La Colombia si aggiunge al movimento di protesta che da mesi interessa il Sudamerica.

Nella capitale, Bogotà, e in altre città del paese, come Cali e Popayán, lo sciopero nazionale antigovernativo è degenerato in disordini e caos.

Sciopero contro la riforma del lavoro e delle pensioni

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati colombiani contro i cambiamenti che il governo del Presidente Iván Duque intenderebbe apportare al sistema delle pensioni e alla legislazione del lavoro.

Centinaia di migliaia di persone, in tutta la Colombia, sono scese in strada per chiedere al governo di mantenere il salario minimo per i giovani e il diritto universale alla pensione.

A Bogotà i dimostranti hanno riempito Plaza de Bolívar, nelle cui vicinanze si trovano gli edifici del governo.

L'adesione allo sciopero di organizzazioni studentesche e di movimenti sociali ha però portato allo scontro con la polizia, che ha dovuto intervenire con cariche, lacrimogeni e idranti.

Un dimostrante lancia una pietra alla stazione degli autobus di Bogotà. REUTERS/Luisa Gonzalez

Altri incidenti sono avvenuti lungo la strada nazionale che conduce all'aeroporto El Dorado, dove i manifestanti hanno cercato di giungere, però senza riuscirvi.

"Siamo stanchi del governo di Duque"

"Stiamo protestando perché siamo stanchi del governo di Duque. Siamo chiaramente contro molte delle sue riforme. È importante scendere in piazza e rivendicare i nostri diritti", commenta un giovane manifestante.

Scontri fra manifestanti e polizia, infine, sono avvenuti anche a Cali, dove per tutta la giornata la protesta si era sviluppata nella calma, ed a Popayán, capitale del dipartimento di Cauca, dove vi è stato negli ultimi mesi un gran numero di indigeni assassinati.

"I giovani lottano per un nuovo modello di società colombiana"

Mentre Duque tace, l' ex candidato presidenziale della sinistra ed attuale senatore, Gustavo Petro, ha uapiscato che le manifestazioni nel centro di Bogotà si ripetano per "esprimere il disagio soprattutto delle giovani generazioni che lottano per un modello di società colombiana differente da quello attuale".

Manifestanti a Bogotà, sotto la pioggia. 21.11.2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

PER SAPERNE DI PIÙ ➡️intervista di Euronews al Presidente colombiano Duque