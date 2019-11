Possibile svolta nell'inchiesta del delitto Caruana

Trattiva riservata per la possibile grazia presidenziale a Malta destinata all'intermediario fra i mandanti e gli esecutori dell'assassinio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia uccisa con una bomba nella sua auto il 16 ottobre 2017.

Faceva parte di una associazione a delinquere

Un uomo arrestato alcuni giorni fa a Malta con l'accusa di essere l'intermediario fra i mandanti e gli esecutori materiali dell'omicidio, potrebbe godere di una grazia presidenziale in cambio di informazioni vitali per ricostruire il caso e l'identità dei mandanti. Lo hanno scritto alcuni media maltesi, fra cui Times of Malta e Malta Today.

Un esperto di riciclaggio

L'uomo, che sembrerebbe aver accettato di collaborare con la giustizia, farebbe parte di un'associazione a delinquere dedita al riciclaggio di fondi neri. Le condizioni per la sua grazia sono state oggetto di intense discussioni fra il ministro della giustizia e il premier, Joseph Muscat che pure non sopportava le inchiesta della Caruana Galiza e l'aveva anche denunciata. Muscat e la defunta giornalista erano stati protagonisti di un’accesa controversia.

Una giornalista molto scomoda

Le indagini della giornalista assassinata avevano toccato svariate questioni delicate a Malta, dal coinvolgimento delle banche locali nel riciclaggio di denaro, alla corruzione dei politici per raggiungere anche il buco nero dei Panama papers. _C_aruana Galizia, che gestiva fra l'altro un blog anticorruzione, è stata eliminata in modo clamoroso con una bomba che ha distruto la sua automobile e il caso ha sollevato interrogativi sullo stato di diritto e le trame occulte nell'isola. Nel dicembre scorso sono stati arrestati i 3 probabili esecutori del crimine. Lindagine ha evidentemente messo in imbarazzo divers settori del potere a Malta.