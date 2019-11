Prima morte da sigaretta elettronica in Belgio

All'interno della sua sigaretta elettronica, un liquido a base di cannabidiolo, una molecola non psicotropa da banco, miscelata con olio di vitamina E, illegale e probabilmente trovata sul mercato nero. È a questo mix che gli investigatori attribuiscono la morte di Raphaël Pauwaert, in Belgio. Una morte che ricorda diversi casi simili negli Stati Uniti. Erano stati 39 in totale.

Si chiamava Raphaël Pauwaert, aveva diciotto anni...è morto a causa di un'infezione polmonare correlata a una sostanza tossica assorbita con la sigaretta elettronica. Un vapo che ha avuto per il suo compleanno e che ha testato una serata in famiglia con un prodotto a base di cannabis.

