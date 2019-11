La Gioconda finisce all'asta da Sotheby's

Questa copia della Gioconda è stimata tra i 70.000 e i 90.000 euro , ma potrebbero esserci delle sorprese, come spesso accade durante le aste. A gennaio, una delle sue gemelle venne venduta a New York per l'equivalente di circa 1,5 milioni di euro.

Per l'originale, bisogna per forza recarsi al Louvre, a Parigi. Se invece vi basta una copia, allora quella potreste aggiudicarvela. Una delle migliori copie della Gioconda, di cui l'autore è sconosciuto, finisce infatti all'asta da Sotheby's , nella capitale francese, questo martedî.

