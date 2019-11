Euronews Sera | TG europeo, edizione di martedì 12 novembre 2019

Ci trasferiamo poi in Spagna : il PSOE e Unidas Podemos hanno trovato un pre-accordo , che potrebbe però non bastare. Intanto, in Catalogna, si sono verificati degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, sul confine francese.

In quest'edizione del nostro telegiornale iniziamo dalla tensione montante in Israele , dove dopo il raid che ha ucciso uno dei leader della Jihad, Gaza ha risposto con un lancio di missili .

