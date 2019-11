Catalogna, Avvocato Generale Corte Ue: immunità per Junqueras

Ma nel caso in cui la Corte di giustizia europea confermasse la sentenza, potrebbe costituire un precedente per l'ex presidente Carles Puigdemont, che non ha potuto neanche ottenere il seggio al Parlamento europeo.

Per evitare che questa situazione si ripeta, l'avvocato generale propone che spetti al Parlamento europeo decidere in merito all'immunità. Euronews ha intervistato il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli:

Il leader indipendentista catalano Oriol Junqueras avrebbe potuto far valere il suo status di deputato europeo per uscire di prigione. Questo è il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che sostiene abbia ottenuto l'immunità quando è stato eletto.

