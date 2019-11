Grecia: 41 migranti nascosti nel rimorchio (refrigerato) di un camion

Sono 41 gli immigrati rinvenuti dalla Polizia in un camion container nella città di Xanthi, in Grecia, in condizioni al limite del soffocamento.

La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo stradale di routine, vicino al confine con la Bulgaria.

Illesi i migranti, tutti uomini di nazionalità afghana, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, trasportati in ospedale per problemi respiratori.

Arrestato l'autista, di origine georgiana, sospettato di essere un trafficante di esseri umani.

Un secondo uomo, di nazionalità turca, è riuscito invece a scappare dal veicolo ed è tuttora ricercato.

L'impianto di refrigerazione del mezzo non era in funzione: lo scorso mese, 39 migranti vietnamiti (rimasti a -25°C per oltre dieci ore) erano stati trovati morti a bordo di un camion nel Regno Unito, il cui rimorchio refrigerato era in funzione, a differenza di quello ellenico.