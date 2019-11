In Francia aumenta il numero dei morti tra i senzatetto

Con la stagione fredda alle porte, torna l'allarme per i senzatetto. In Francia il problema è molto sentito, forse anche in proporzione al numero dei clochard.

Il collettivo "Morti in strada" ha dato il triste bollettino per il 2018, anno che ha visto un aumento di vittime del 15% tra i clochard: pari a 612 contro i 511 dell'anno precedente. "La strada ti cambia, il corpo, lo spirito il mentale, molti purtroppo muoiono in strada".

Le cifre reali potrebbero essere di molto superiori come ci dice Géraldine Franck, volontaria: "Gli esperti, dicono che le cifre reali potrebbero essere addirittura sei volta superiori".

Tra le cause della morte anche la violenza della vita di strada: un senzatetto ha un'aspettativa di vita di 48 anni contro gli 80 di una persona normale.