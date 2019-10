Iraq: i manifestanti sfidano il coprifuoco dopo il massacro di Karbala

Migliaia di iracheni hanno sfidato il coprifuoco e manifestato in piazza Tahrir, a Baghdad. Una folla composta per lo più da giovani, molti dei quali avvolti in bandiere irachene, scesi in strada per protestare dopo la notte di violenze nella città sciita di Karbala, dove secondo fonti mediche le forze di sicurezza irachene hanno aperto il fuoco sui manifestanti e ucciso almeno 18 persone.