L'ondata di maltempo, che ha colpito nelle ultime ore il sud dell'Europa, ha provocato gravi inondazioni in diversi Paesi. Come in Spagna, per la precisione in Catalogna e Cantabria, dove almeno una persona è deceduta e altre quattro risultano disperse. Quando le forti pioggie hanno lasciato un po' di tregua, soccorritori e residenti hanno iniziato a ripulire le strade e contare i danni. "E' stato devastante. Tutto è stato spazzato via, tutto. Ci sono persone che hanno perso la propria casa", spiega una residente catalana.

Francia: 310mm d'acqua caduti nell'Hérault

Ci spostiamo nel sud della Francia, nel dipartimento dell'Hérault. Passati i temporali, resta comunque elevata l'allerta, in particolare per il pericolo esondazione dei fiumi. Centinaia di persone sono state soccorse e messe in salvo, nella zona di Béziers, dove in meno di 24 ore sono caduti 310 millimetri d'acqua. "Martedì ha iniziato a piovere, ma mercoledì mattina, verso le 7, la situazione era ancora sotto controllo. Alle 3 del pomeriggio poi tutto è peggiorato drasticamente", dichiara un residente dell'Hérault.

Piemonte ancora in allerta arancione

Torna l'allerta arancione sul Piemonte, nelle valli torinesi e cuneesi, oltre che alla zona tra Asti e Alessandia. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ha diramato un bollettino per il rischio di piene dei corsi d'acqua e frane, nelle zone già colpite pesantemente nei giorni scorsi.