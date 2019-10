"Western Stars", Bruce Springsteen debutta da regista

Il Boss è tornato. "Western Star", l'ultimo album di Bruce Springsteen è già in vetta alle hit mondiali ed ora arriva la versione cinematografica. Le tredici canzoni dell'album raccontate in un docufilm diretto dallo stesso rocker del New Jersey, al suo debutto dietro la macchina da presa, insieme al suo collaboratore di vecchia data, Thorn Zimny.

Thom Zimny

"E' stato meraviglioso collaborare con lui in questa produzione. Bruce ha uno straordinario colpo d'occhio che unito al potere della sua musica ha creato un grande film. Devo dire che è stata sul serio una gran bella cosa"

Ambientato nella sua centenaria casa, il Boss torna alla ricerca delle radici e, mettendo in musica il passare del tempo, tocca temi come l'amore, la perdita, la solitudine e la famiglia. Prima uscita europea a fine ottobre nel Regno unito, a dicembre in Italia.