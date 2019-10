Per la prima volta, ad un uomo nel Regno Unito è stato diagnosticato un disturbo psicotico scatenato dalla Brexit. Le generalità del paziente non sono state rivelate dal rapporto del British Medical Journal (BMJ) che parla del caso. Si tratta di una persona sulla quarantina, finito in ospedale tre settimane dopo il voto per lasciare la UE nel 2016.

Durante la sua degenza, ha provato a "scavare" nel pavimento dell'ospedale con le mani per cercare di "uscire da questo diavolo di posto".

L'uomo, che proviene da una famiglia "multiculturale", è stato successivamente ricoverato in un reparto psichiatrico. Qui ha detto di vergognarsi di essere britannico: guardando la mappa elettorale e ritrovando la sua circoscrizione, ha affermato che il risultato del voto "riflette un'opinione che non mi appartiene".

Il paziente si è detto sempre più preoccupato a causa della "violenza razziale". La qualità del sonno è peggiorata, così come il suo stato psicologico. Alla fine è arrivato a credere di essere spiato e che qualcuno stesse tramando per ucciderlo.

"Ero convinto che i parenti di mia moglie volessero spararmi contro un missile uscando la tecnologia di riconoscimento termico": l'uomo si è così disteso con braccia e gambe spalancate sul letto di modo da offrire loro il "miglior bersaglio possibile".

Tutto questo, si legge nello studio della rivista medica pubblicata con cadenza settimanale nel Regno Unito dalla British Medical Association, è successo nell'estate 2016.

"Otre alle mie preoccupazioni per la Brexit, c'era in quel momento un mio amico molto in ansia per quello che stava succedendo intorno a lui negli Stati Uniti, e discutevamo sui social media di questioni razziali".

L'uomo ha aggiunto che avrebbe provato a progettare un algoritmo per Facebook per collegare le emoji di un utente alle loro esperienze, ma ad un certo punto riteneva che la moglie l'avesse distrutto perché la cosa stava "esacerbando il mio stato psicotico"

"Ricordo di guidare e di sentire i presentatori alla radio che parlavano di me, come se potessero vedermi e sapessero cosa stavo pensando. Molte volte, durante questi episodi, mi sono sentito pietrificato. Ad un certo punto, mentre ero in una stanza d'ospedale per i colloqui, credevo che fossimo nel seminterrato di un grattacielo che sarebbe stato abbattuto in un attacco dell'11 settembre. Ho passato tutto il tempo a studiare i muri e le porte di uscita e a guardare le persone attraverso la stretta finestra della porta tagliafuoco per cercare di capire se stessero entrando o evacuando l'edificio, e se c'era qualche speranza di fuga".

Al paziente, che aveva avuto un episodio simile ma meno grave 13 anni prima per via di un forte stress legato al lavoro, è stato alla fine diagnosticato un disturbo psicotico acuto e transitorio (ATPD). Ha trascorso due settimane in un reparto psichiatrico - per alcuni giorni è stato sedato. Si è ripreso completamente ed è stato dimesso qualche settimana dopo.

L'autore del rapporto, il dottor Mohammad Zia Ul Haq Katshu, pensa si tratti del primo caso di ATDP innescato dalla Brexit; tuttavia, c'è notizia di un episodio simile, un "breve episodio psicotico", causato dallo stress per i risultati delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.