MC Ewan scrive di Brexit

Fosse spuntato tra gli scaffali delle libreria una decina di anni fa sarebbe finito a cavallo tra la fantascienza e il romanzo distopico. Oggi il nuovo prodotto letterario di ian Mc Ewan, volutamente impregnato di surrealismo kafkiano, racconta la realtà di Brexit , attraverso la metafora del grande scarafaggio che questa volta,si risveglia nei panni di primo ministro inglese.

E' una satira politica. Il mio scarafaggio è un Brexiteer. Questo libro è scritto come un esame di coscienza assolutamente determinato. Il popolo ha parlato. E siamo a questo punto. Farete qualcosa di così totalmente folle semplicemente perché la gente ha votato a favore? "

Il vincitore del boober prize pensa che siano state dette troppe menzogne - la più importante, spiega nel libro "The Cockroach". , è "riprendere il controllo", un argomento che, secondo lui, riguarda la sovranità.

"Abbiamo un Primo Ministro molto istruito e passa attraverso un percorso molto simile allo scarafaggio per essere davvero duro, per ignorare il parlamento, o cercare di ignorarlo, per oltrepassare la legge e fare appello al suo nucleo nello stesso modo in cui lo fa Trump". Si è lasciato trascinare in una forma di populismo ottuso di basso livello".

Mc Ewan, intervistato in esclusiva da Euronews sul caso Brexit , sostiene che nel regno unito si sono perse le prospettive e che tutti sono diventati un po' pazzi.

"Facciamo in modo che la prossima generazione sia cosi' pienamente coinvolta in tutto questo, nel modo in cui i loro anziani li hanno delusi. Capisco la sua rabbia. Ammiro il suo tono scottante".

Mc Ewan conclude però con un barlume di ottimismo: "Penso che quando sei cadi nella disperazione, specialmente con la politica, qualcosa arrivi dall'altra parte e quest o qualcosa è la risata. Quando risate e disperazione si incontrano, a volte si trova letteratura".