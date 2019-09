Greta Thunberg sfida il congresso americano sul clima

Greta Thunberg ha parlato davanti al Congresso americano alla camera davanti alla commissione speciale per la crisi climatica e la commissione affari esteri.E non ha lesinato critiche ai legislatori americani lanciando un appello sulla necessità di ascoltare gli scienziati e fare fronte comune con loro in modo tale da agire concretamente (e quindi politicamente).

Il giorno prima durante un meeting con una task force del senato americano Greta aveva ammonito:

"Non vogliamo i vostri elogi e non vogliamo essere invitati per sentirci dire quanto siamo bravi e fonte di ispirazione. Risparmiateci tutto questo senza poi fare niente".

Arrivata a New York in barca a vela in alternativa all'aereo, Greta Thunberg ha stretto le mani del mondo della politica americana e lunedi ha incontrato Barack Obama, che si è rivolto alla giovane dicendole "Io e te siamo una squadra".

I Fridays for Future da lei capitanati sono attesi in più di un milione a New York per venerdì 20 settembre, e il sindaco Bill De Blasio ha dato il permesso ai ragazzi per manifestare e saltare un giorno di scuola.