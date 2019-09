Un vertice per archiviare le tensioni diplomatiche degli ultimi mesi e rilanciare la collaborazione tra Francia e Italia. A Palazzo Chigi è andata in scena la cena della pace tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron. Numerosi i temi in agenda, dal conflitto in Libia alla gestione dell'immigrazione, argomenti già affrontati nel recente G7 di Biarritz.

"L'Unione europea - ha detto Macron - non ha dato prova di sufficiente solidarietà coi paesi di primo approdo, in particolare con l'Italia. La Francia è pronta a evolvere su questo punto nell'ambito della revisione completa degli accordi di dublino. Auspico che si lavori insieme a una soluzione nuova, più forte, più solidale. Sono convinto che serva un meccanismo europeo automatico di accoglienza degli immigrati che consenta di permettere a Malta e all'Italia che prima dell'arrivo i migranti possano essere presi in carico. Credo che possiamo difendere una posizione comune in Ue perché tutti i Paesi partecipino in un modo o in un altro alla solidarietà europea oppure vengano penalizzati seriamente".

Per quanto riguarda la Libia Macron ha detto che si tratta di un dossier "oggetto di una vera e propria convergenza franco-italiana, abbiamo saputo lavorare insieme dando messaggi univoci ai nostri partner, convinti entrambi che la via di uscita sarà trovata solo con il compromesso politico e il dialogo. Anche al G7 di Biarritz abbiamo difeso insieme l'idea di una conferenza internazionale libica e una interlibica per la riconciliazione di tutte le parti".

"L'incontro - ha detto Conte - testimonia l'intenzione di contribuire insieme sulla base di una comune responsabilità, al rilancio della Ue. Siamo in una fase cruciale e lavoreremo con una nuova commissione che ci offrirà l'occasione per lavorare a un crescita maggiore occupazione maggiore. Abbiamo discusso in totale franchezza e concordia su come rendere l'Ue più sociale, più sicura, più rispettosa dell'ambiente, in vista del 'new green deal', e più forte anche nel mondo".

Prima di incontrare Conte Macron era salito al Quirinale per una visita al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A metà giornata il premier italiano aveva ricevuto a Palazzo Chigi a Fayez al Serraj. Nel vertice, durato poco più di un'ora, Conte avrebbe ribadito il sostegno italiano al Governo di Accordo Nazionale.

Allo stesso tempo però l'Italia continua a considerare Haftar e le altre parti in causa nello scacchiere libico come interlocutori nella ricerca di una soluzione politica al conflito. Un atto di equilibrismo diplomatico che è la logica conseguenza della Conferenza di Palermo dell'anno scorso, quando Conte aveva fatto sedere allo stesso tavolo al Serraj e Haftar.