Un’inchiesta del magazine statunitense ProPublica, coadiuvato dall'emittente pubblica tedesca Bayerischer Rundfunk, rivela che immagini mediche e dati sanitari appartenenti a milioni di americani, incluse radiografie, risonanze magnetiche e TAC, non sono protette su Internet e dunque disponibili per chiunque abbia competenze informatiche di base.

In un tweet, la tv bavarese denuncia che sono "milioni i pazienti interessati in tutto il mondo, migliaia di persone in Germania".

Negli Stati Uniti, sarebbero stati identificati ben 187 server, utilizzati per archiviare e recuperare dati medici, non protetti da password o precauzioni di sicurezza di base.

I sistemi informatici, dalla Florida alla California, sono utilizzati negli studi medici e nei servizi di radiografia mobile.

In totale, i dati medici di oltre 16 milioni di scansioni in tutto il mondo sono disponibili online, inclusi nomi, date di nascita e, in alcuni casi, numeri di previdenza sociale.