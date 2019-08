C'è posta per Boris Johnson.

"Richiamaci", c'è scritto.

Al numero 10 di Downing Street il parlamentare laburista Stephen Doughty e l'indipendente Luciana Berger hanno recapitato una lettera per il primo ministro britannico.

La lettera per Boris Johnson. Indirizzo: 10, Downing Street.

Secondo i detrattori della No Deal Brexit, serve un urgente richiamo del Parlamento a Boris Johnson, per affrontare quella che definoscono "un'emergenza nazionale", poiché la scadenza del Regno Unito, il 31 ottobre, per lasciare l'UE si avvicina sempre di più.

Le ultime 24 ore hanno visto uno scambio di opinioni piuttosto vivace tra Londra e Bruxelles.

Che non promette niente di buono per il Regno Unito.

"Al momento è assolutamente vero che i nostri amici e alleati sono un po' negativi e poi ho letto quello che ha scritto Donald Tusk e non si è trattato certo di ottimismo.

Penso che in realtà ce la faremo.

C'è una sensazione reale, ora qualcosa deve essere fatto con questo backstop, non possiamo farlo passare al Parlamento così com'è". Boris Johnson 55 anni, Premier britannico

REUTERS/Peter Nicholls/Pool

Il backstop, il confine irlandese, è stato uno dei punti principali di una lettera inviata da Boris Johnson al Presidente del Consiglio dell'UE.

L'attuale accordo, in mancanza di una soluzione migliore, prevede che - dopo un periodo transitorio di due anni - tutto il Regno Unito rimanga nell'Unione doganale.

Boris Johnson propone di sostituire l'antidemocratico backstop - come lui stesso lo definisce - con un "impegno giuridicamente vincolante" a non costruire infrastrutture o effettuare controlli alla frontiera tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, a condizione che Bruxelles si impegni a fare lo stesso.

È stato il primo vero tentativo di negoziato di Boris Johnson prima della sua visita a Berlino e Parigi, da Angela Merkel e Emmanuel Macron.

Ma in un tweet Donald Tusk non è andato per il sottile: "Il backstop è un'assicurazione per evitare un confine rigido in Irlanda, almeno fino a quando non verrà trovata un'alternativa".

Tusk ha aggiunto che Johnson non ha proposto alcuna alternativa veramente realistica.

La Cancelliera tedesca Angela Merkel resta alla finestra, per il momento.

In visita in Islanda prima di dare il benvenuto a Berlino a Boris Johnson, ha dichiarato che le alternative pratiche saranno senz'altro prese in considerazione, ma l'accordo di divorzio con il Regno Unito non sarà ridiscusso.