Open Arms denuncia sbarco dei migranti a Maiorca, la Spagna nega

Secondo Open Arms, sarebbe stato raggiunto un accordo tra Italia e Spagna per lo sbarco a Maiorca dei 107 migranti rimasti a bordo e in attesa a Lampedusa. Ancora nessuna conferma ufficiale dai due governi.

La Ong reputa la decisione "incomprensibile" essendo la barca a sole 800 metri dalla costa di Lampedusa: "gli Stati europei stanno chiedendo a una piccola Ong come la nostra di sobbarcarsi altre mille miglia e tre giorni di navigazione dopo 18 giorni di attesa, in condizioni climatiche avverse, con 107 persone stremate a bordo e 19 volontarie e volontari che, in oltre 24 giorni, hanno cercato di garantire agli esseri umani i diritti che l'Europa nega come quelli che trasportiamo in coperta".

"Se è stato raggiunto un accordo", si legge nel comunicato, "è essenziale che l'Italia e la Spagna si assumano la responsabilità di garantire, fornendo i mezzi necessari, che queste persone sbarchino finalmente in un porto sicuro. Noi di Open Arms abbiamo assolto il nostro dovere di proteggere i diritti umani di queste persone, seguendo le convenzioni internazionali, e continueremo il nostro lavoro fino a quando non troveremo una soluzione reale".

Madrid smentisce: domenica aveva indicato Algeciras

Il governo spagnolo, dal canto sua, ha negato che sia stato raggiunto un accordo in questo senso, reiterando al contempo la volontà di accogliere i naufraghi sul suolo iberico. Lo riferisce l'agenzia Reuters.

"L'unica informazione corretta è che il Governo spagnolo ha offerto a Open Arms di dirigersi verso il più vicino porto spagnolo e che il governo italiano sta violando la legge non consentendo lo sbarco dei migranti a Lampedusa".

L'esecutivo Sanchez ha detto a Euronews che al momento non può rilasciare un commento sulla vicenda. In un'intervista di questa mattina, la vicepresidente Carmen Calvo non ha confermato Maiorca come location facendo piuttosto il nome di Algeciras, "il porto con il maggior numero di risorse".

"Alla Open Arms è stato offerto ogni tipo di soluzione. Cos'altro può fare la Spagna? Abbiamo fatto uno sforzo immenso che va oltre quanto ci competerebbe".

Ieri il governo spagnolo aveva ufficialmente offerto il porto di Algeciras alla luce della "inconcepibile risposta della autorità italiane".

Toninelli: "GdF pronta a scortare la nave in Spagna"

Il Ministro dei Trasporti, Toninelli, aveva ringraziato pubblicamente la Spagna "per aver offerto un porto alla Open Arms, anche se con troppi giorni di ritardo", indicando come sia "quanto mai necessario e impellente cambiare il Regolamento di Dublino". Il M5S, tuttavia, aveva votato contro il progetto di riforma di Dublino in Parlamento europeo.

Toninelli ha fatto sapere che la Guardia Costiera italiana "è pronta ad accompagnare l'Ong verso il porto spagnolo, con tutto il sostegno tecnico necessario, per far sbarcare lì tutti i migranti a bordo. Auspico che il comandante della nave non si opponga. Sarebbe del tutto incomprensibile".

Nel frattempo, 37 naufraghi della Open Arms hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa e sono stati imbarcati nella nave della Siremar per Porto Empedocle. Altri 37, allo stesso tempo, sono appena arrivati nel centro: si tratta dei migranti intercettati dalla Guardia di finanza stamani. Nel centro dunque il numero degli ospiti non cambia: 118, compresi i 16 giunti la scorsa notte.