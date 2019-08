Canada: Trudeau nei guai, ha violato legge sul conflitto d'interessi

Justin Trudeau ha violato la legge sul conflitto d'interessi. E' quanto stabilito dal commissario per l'etica canadese, Mario Dion, in merito al caso che ha travolto il premier lo scorso febbraio. Secondo la procuratrice generale, Jody Wilson-Raybould, l'ufficio di Trudeau le avrebbe fatto delle pressioni, per aiutare la società Snc-Lavalin a evitare dei procedimenti penali.

Come ho detto, mi assumo la piena responsabilità. Mi assumo la responsabilità di tutto ciò che è accaduto nel mio ufficio. Questo è importante. Perché ciò che è successo nell'ultimo anno non sarebbe dovuto succedere. Allo stesso tempo, abbiamo un sistema al quale dobbiamo apportare miglioramenti Justin Trudeau Primo Ministro canadese

Lo scandalo potrebbe causare non pochi problemi al Primo Ministro - che non ha mai negato le accuse - in vista delle elezioni di ottobre.

La Snc-Lavalin, attiva nel settore delle costruzioni, era accusata di aver pagato tangenti, per aggiudicarsi dei contratti governativi in Libia, ai tempi di Gheddafi. Trudeau aveva quindi usato la sua posizione di autorità nei confronti della procuratrice, per influenzarla.