L'8 agosto del 1969, esattamente 50 anni fa, i Beatles scattavano la foto della cover di quello che sarebbe diventato il loro ultimo album, prima dello scioglimento (Let it Be, uscirà un anno dopo, in seguito all'annuncio della fine del gruppo). "Abbey Road", il titolo, esattamente come quella strada londinese che i Fab Four attraversavano nella foto, diventata una vera e propria icona.